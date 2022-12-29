安坑輕軌11日完成安初勘作業，21日經初勘委員認可完成履勘應改善事項，新北市已報請交通部辦理履勘，待完成履勘取得交通部營運許可函，在確保營運安全無虞下擇期通車。

新北市捷運局表示，安坑輕軌於11日辦理初勘，分為土建、機電及營運3組進行，最終總結會議結論計有4項「履勘前須改善事項」，新北捷運局及新北捷運公司即責成相關單位改善。

捷運局指出，改善事項21日經初勘正副召集人簽屬認可改善完成，新北市27日函報交通部辦理履勘，，待完成履勘及取得交通部營運許可函後，在確保營運安全無虞情形下將擇期通車。

捷運局指出ㄝ安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。後續視實際營運通車時，搭乘最大旅運人次作動態調整，系統最大乘載能量可達6分鐘一列車之運輸服務。