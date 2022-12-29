國民黨揮別輸掉高市正副議長陰霾後，今（29）日黨團幹部出爐，總召由資深議員陳美雅擔任外，特別的是還組成6人的副總召團，而戰將級的邱于軒擔任書記長。而為弭平議長之爭的裂痕，特別邀請前正副議長曾麗燕、陸淑美擔任黨團最高榮譽顧問，展現藍營整合大團結的氣勢。

針對國民黨歷經正副議長選舉的風風雨雨，高市議會國民黨團總召陳美雅說，在此時接任總召一職，更感責任重大，未來會加強協調溝通黨內與黨外，扮演稱職的總召角色。（柯宗緯翻攝）

藍營高市議會黨團總召在12月25日首次黨團會議中，即無異通過由資深議員陳美雅擔任，高雄市黨部今午在鳳山和樂宴會館舉行的市黨部委員會第6屆第5次會議及會後感恩餐會，由主委許福明正式頒發黨團總召証書給陳美雅，同時也禮聘她為市黨部副主委，並頒發證書。

陳美雅也公布新黨團人事，6人副總召團包括李眉蓁、鍾易仲，也邀請新科議員白喬茵、許采蓁加入，加上現任議員王耀裕、鄭安秝，二度連任的邱于軒擔任書記長，資深議員陳玫娟任財務長，以及李雅芬任幹事長。至於市議會程序委員會成員，將由總召陳美雅及劉德林議員代表。

陳美雅提到，這次將各方人選納入，也很感謝大家異口同聲，願意支持黨團的運作，表達願意共同打拚的心聲，相信在大家的支持下，未來的國民黨團一定大有可為。

針對國民黨歷經正副議長選舉的風風雨雨，她說，在此時接任總召一職，更感責任重大，未來會加強協調溝通黨內與黨外，扮演稱職的總召角色，也期許未來新主委人選，能具協調溝通能力，了解地方心聲，並能充分與議員溝通

傳出前總召童燕珍接下新主委呼聲高，陳美雅表示，童前總召會是主委非常好的人選，她有擔任總召經驗，了解地方生態，更具有協調溝通能力的人和，如果是她，確實是非常好的人選。但最後會由誰擔任，交由黨中央做定奪。