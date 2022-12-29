恆春半島居民殷殷期盼的「屏南快速公路」可行性評估路廊出爐，初步底定為潮州至恆春2組方案，從潮州開始行經屏東平原東側，至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等9個鄉鎮。

公路總局三工處指出，針對屏南快速公路可行性評估作業，28日經期中報告審查會議決議「原則通過」，初步底定為潮州至恆春方案，而路廊分為3個路段，分別為潮州至枋寮以北的屏東平原路段（簡稱A路段）、枋寮至枋山楓港（簡稱B路段）、以及枋山楓港至恆春（簡稱C路段）的丘陵路廊。

當中A路段經屏東平原東側又研擬2個路廊，為「A1路廊」由台88線東端延伸快速公路，往東經潮州、萬巒再往東南沿平原東側山麓經新埤、枋寮；以及「A3路廊」由國道3號南州交流道以南路段增設系統交流道，往東經新埤市區北側後，至185線再轉往南沿平原東側山麓經枋寮。

B路段則往南穿越山側丘陵區，路廊位於南迴鐵路以東，平行海岸線穿越丘陵區，經枋山、獅子鄉終點銜接至台9線及台26線止；至於C路段往南以隧道穿越後丘陵區後，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止。

三工處表示，若採竹田至恆春路廊（A1＋B＋C）會行經潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等地區，路廊長度約75公里，共設置8處交流道；若是南州至恆春路廊（A3＋B＋C）則是行經新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等地區，路廊長度約60公里，共設置6處交流道。

屏縣府交旅處指出，會持續促請公路總局積極辦理後續期末報告作業，早日完成可行性研究案，並加速推動下一階段的綜合規畫程序，讓屏南地區縣民有條快速、安全的道路可使用。

交旅處表示，屏南快速公路完成後，除可有效分離通過性及地區性交通，紓解屏南地區屏鵝公路交通瓶頸，並提供一條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路外，更可擴大國道3號及台88線等快速公路系統服務，並縫補環島道路的最後缺角，完整串聯西部高快速公路與東部地區間的公路路網。