今年九合一大選，國民黨橫掃14縣市，並以收復台北、桃園、基隆的成績完勝。然而，外界認為這次選舉結果是選民給民進黨的教訓，前副總統連戰近日接受專訪則認為，國民黨這次「提對人」是影響勝負的重要關鍵。連戰也表示，2024大選國民黨必須以大公無私的精神，辦理總統及立委的提名工作，團結並結合可以合作的對象，推動再次政黨輪替。

連戰29日接受《遠見雜誌》專訪時指出，今年九合一選舉，國民黨在提名部分做到無私，且「提對人」是勝負的重要關鍵。連戰以國民黨在台北市長選舉推出蔣萬安和在桃園市長選舉推出張善政為例，認為國民黨推派他們，加上民進黨在防疫期間犯下的錯誤，讓選民從「討厭民進黨到下架民進黨」。面對緊接而來的2024大選，連戰認為，唯有重新執政才能施展抱負，他呼籲國民黨要以大公無私的精神，辦理總統及立委的提名工作，國民黨要團結並結合可以合作的對象，在2024再次政黨輪替。

連戰在專訪中提到，俄烏戰爭給台灣人民深刻的警醒與啟示，因此，若要和平就必須要對話，有對等以及尊嚴的對話，才能降低敵對關係，進而重啟兩岸兩會會談和互惠互利雙贏的兩岸經貿文化交流合作，連戰認為，國民黨能藉由此觀點說明，尋求選民支持。「對話不是投降，和平不是屈辱」，連戰認為，站穩中華民國及愛台灣的立場，九二共識仍是兩岸和平的基礎和復談的機會，連戰說政治對話無可迴避，也是兩岸結束敵對狀態，讓台海不再生波的機會。

連戰在專訪中也提到，他在行政院長任內，堅定推動全民健保制度提早上路，應該是全民最有感的政策，並認為好的政策禁得起時間與歷史的考驗。至於公職生涯感到遺憾與難過的事情，連戰則認為是推展「亞太營運中心」受挫以及在副總統任內碰上921大地震一事。

連戰明年元月將出版回憶錄，完整記錄他尋根、求學、從政、推動兩岸和平的重要歷程，並還原2005年「和平之旅」及連胡會、連習會等歷史場景。