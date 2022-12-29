基隆市警察局第二分局28日清晨接獲民眾通報，表示在基隆市中正區一部黑色的賓士車上，發現一支衝鋒槍就放在駕駛身邊的助手席上。警方獲報後，立即啟動「快速打擊犯罪部隊」，成功攔截黃姓嫌犯，查獲一把改造衝槍及兩把改造手槍，並起出二級毒品大麻及吸食器，全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦，並持續溯源追查。

基隆市警方28日上午查獲黃姓男子持有3把改造槍支以及二級毒品大麻。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

「車上有把衝鋒槍！」民眾向警方通報時的這句話，讓警方立刻決定要出動快打部隊，在轄區的安瀾派出所，以及線上警網的配合下，前後包抄，在正榮街上將駕駛黑色賓士轎車的黃姓嫌犯前後夾擊攔下。

警方為確保圍捕同仁的安全，在將黃嫌所駕的賓士車攔下後，隨即上前打開車門，以辣椒水噴向黃嫌的眼睛，讓他難以反抗。隨著黃嫌的怒吼與抵抗，警方仍強制將黃嫌拉下車。在黃嫌遭警方拉下車，壓制時，他終於從怒吼改喊「救命啊！」但仍遭警方逮捕。

基隆市警方28日上午查獲黃姓男子持有3把改造槍支以及二級毒品大麻。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

警方目視黃嫌所駕駛的賓士轎車，在車上發現改造衝鋒槍1把（內有子彈11發）、遂搜索該車後，起獲改造手槍2把，並於黃男隨身物品內搜出第二級毒品大麻3包及吸食器等。警方表示，今年40歲的黃嫌，有毒品、槍炮、強盜、傷害致死、恐嚇等前科，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

當問到黃嫌為何帶槍上街，據了解，黃嫌疑似與人有糾紛，因此才會買槍自保，但他堂而皇之將衝鋒槍放在助手席的椅子上，被民眾看到報警處理，反倒讓他先吃上官司。

基隆市警察局局長張樹德表示，112年加強重要節日安全維護工作即將啟動，警方將貫徹執行「三打掃黑」策略，力求將不法暴力集團連根刨起，警方將滾動式修正策略，遏止毒品及槍枝氾濫並持續刨根溯源，以期淨化治安，打造安居的環境。