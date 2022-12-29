國道3號南下173公里處29日發生追撞事故，造成3人受傷。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

國道3號南下173公里處29日發生追撞事故，蔣姓男子駕駛小客車行駛車道上，疑因車子爆胎欲慢慢滑行至路肩，後方大貨車閃避不及追撞後翻落邊坡，造成3人受傷送醫，國道警方表示，雙方經酒測無酒精反應，正確肇事原因待釐清中。

蔣姓男子今日近午駕駛小客車行經國道3號南下173公里處，疑因車子突然爆胎，在將車子滑行至路肩期間，遭後方由佟姓男子駕駛的大貨車在外側車道追撞，大貨車隨後翻落邊坡，小客車被撞的稀巴爛。

國道警方指出，這起事故造成小客車2人以及大貨車1人受傷，雙方經酒測後無酒精反應，正確肇事原因待釐清中。沙鹿光田醫院表示，三名患者分別頭、頸、肩、胸等多處擦傷，傷勢處理後已出院。

國道公路警察局第7公路警察大隊呼籲，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。