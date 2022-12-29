相信高手在民間！台東縣政府原交通及觀光發展處長余明勳因生涯規畫退職，縣府公開向外界徵才，縣長饒慶鈴表示，甄選對象除了具任用資格公務人員之外，也歡迎熟悉觀光產業並具外語能力及服務熱忱的有志之士加入縣府團隊。

台東縣政府繼公開遴選衛生局長之後，再次向天下徵才，公開甄選交觀處長，縣府表示，原交觀處長余明勳因生涯規畫將於今年12月31日退職，遺職缺暫由參議江慧卿代理，同時公開對外徵才。

饒慶鈴第2任期提出的觀光政策為「打造台東成為全球旅遊清單上的必訪景點」，她指出， 未來交觀處施政方向將著重結合多元族群文化，創新旅遊活動，落實文化首都願景；繼熱氣球嘉年華、最美星空再開創新的品牌活動；持續結合數位科技，發展智慧觀光；發展運動觀光、建置極限運動場；打造1萬人來100次，一生必訪的城市。

饒慶鈴表示，期待熟悉觀光事務，具創新力、溝通力、外語能力及服務熱忱者加入縣府團隊，一起為縣民創造幸福。

徵才訊息已於縣府官網及人事總處事求人網站公告，報名截止日至112年1月3日止，意者請於截止日前至縣府網站下載公告寄送報名資料。