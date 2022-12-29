台中市27日深夜發生公車左轉撞上行人，撞死1對母子，僅伊拉克籍丈夫倖存，肇事司機涉過失致死罪以10萬元交保候傳，中市府也對司機所屬的豐原客運開罰7萬5千元；稍早倖存的伊拉克籍男子親屬沉痛在發文寫下事發以來的心境，盼望能阻止相同悲劇再次發生。

伊拉克籍男子Azeez1家3口去吃宵夜竟遭公車撞擊母嬰雙亡。（翻攝自當事人臉書）

對此，倖存的季男親屬29日上午透過臉書發聲，表示一場意外帶走了他姪子及其母親的生命，點出沉重心聲，盼望能藉此喚醒台灣的交通運輸公司、安全部門、急救單位及媒體等當局負起相關責任，以更好的方式處理類似事件。

季男的親屬說，首先只允許合格、受過訓練且具備耐心能即時處理問題的司機上路，因為這次事故中的司機在未載客的情況下高速左轉，撞上一家三口後也未停車，甚至未即時叫救護車，司機肇事後，還走過來看著抱著傷者的季男說，「我沒有看到你」。

再者，季男的親屬指出，事發地點距離最近的中國醫急診室僅幾百公尺，救護車卻非即時抵達，當時正值晚間11時許，若非肇事司機恍神沒即時通報，就是醫院出動救護車也花費了一番時間。

最後，季男的親屬表示，悲劇發生後，他們一邊照顧倖存者，卻得一邊面對警方帶著肇事者前來，要求倖存者及親屬接受道歉，他說，「這完全違背常理，若非故意要測試我們的耐心及脾氣，我不曉得該如何解讀這個行為。」且今天這場悲劇，僅是一個家庭守法的走在斑馬線上，只為了過馬路，盼望他們微弱的聲音能傳進台灣政府耳中，不只台中，更包含台灣每一個角落。

此起事故發生於本月27日深夜11時許，30歲李姓女子和32歲伊拉克籍季姓丈夫與1歲兒子走斑馬線過馬路，在北區學士路、英才路口遭欲左轉的豐原客運直撞，母嬰被拖行10多公尺倒地，送醫仍傷重不治，現場嬰兒車被撞得支離破碎，釀成2死1傷悲劇，肇事司機涉過失致死罪，以10萬元交保，中市府交通局也對豐原客運祭出7萬5千元罰單。