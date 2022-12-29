摩托車被撞得支離破碎，只剩骨架。（斗南分局提供）

斗南鎮大同路與大同路568巷口昨（28日）中午發生一起死亡車禍，路口監視器拍下駭人景象，一名女機車摩托車騎士欲左轉穿越道路時，遭後方一輛自小客車高速撞上噴飛，摩托車卡在休旅車拖行，只剩骨架，女騎士送醫搶救仍不治。

斗南警分局指出，施姓女騎士（40歲）騎機車沿大同路北往南方向行駛，行經大同路568巷時，欲左轉穿越道路，未注意後方來車，與由曾姓駕駛（25歲）駕駛自小客車因未减速相撞，摩托車女騎士受重創，送往台大斗六分院急救無效死亡。

監視器顯示，該路段車流量大，施姓女騎士於大同路欲左轉568巷口，她在路邊等候之後左轉時，遭後方一輛白色休旅車疾駛直接撞上，撞擊力道很大，女騎噴飛到休旅車擋風玻璃，噴飛數10公尺，機車車體破碎，卡在自小客車頭，只剩骨架，畫面相當驚悚。

女騎士身倒地不起，休旅車曾姓駕駛未受傷。警方表示，自小客車駕駛無酒駕情形，持有駕照，機車騎士有駕照及戴安全帽，肇事原因仍需進一步調查釐清。呼籲汽車駕駛人行經路口，務必遵守交通規則減速慢行並多注意車前、車後狀況以確保行車安全。