台中市27日發生公車撞行人致2死憾事，台中市政府警察局第二分局29日統合警力，並於轄內行人穿越及行車轉向交織頻繁的路口進行宣導。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市27日發生公車撞行人致2死憾事，台中市政府警察局第二分局29日統合警力，持續加強取締汽、機車不暫停禮讓行人先行通過等重大交通違規行為，並於轄內行人穿越及行車轉向交織頻繁的路口進行宣導，避免憾事再發生。

台中市北區學士路與英才路口27日晚上23時許，53歲陳姓司機駕駛豐原客運號公車，由英才路行駛欲左轉中清路1段，不慎撞上行走在班馬線的一家3口，導致李姓母親和1歲兒子不幸身亡；警方初步研判肇因應為陳姓駕駛未依規定禮讓行人而釀禍。

中市警二分局表示，分局已統合警力，視轄區道路交通環境狀況，規畫具體防制策略及作法，持續加強取締汽機車不暫停讓行人先行通過等重大交通違規行為，並於轄內行人穿越與行車轉向交織頻繁的路口進行宣導，提醒駕駛人禮讓行人優先通行，同時也提醒行人於天色昏暗時段外出時穿著亮衣，避免憾事再次發生。

中市警二分局也指出，行人是所有用路人中最弱勢的族群，為減少行人遭汽機車撞擊而傷亡的情形，中市警二分局除利用各種時機宣導行人路權優先的概念外，亦加強相關執法作為，111年迄今已取締汽、機車不暫停禮讓行人違規案計573件，較去年同期126件，增加447件。

中市警二分局分局長陳家銘呼籲，駕駛人行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，如搶越行人穿越道行駛、不暫停讓行人先行通過者，將依道路交通管理處罰條例第44條之規定處新台幣1200以上、3600元以下罰鍰。另，也提醒大型車輛駕駛人遇轉向時，除應顯示方向燈外，也應注意內輪差、視線死角範圍有無其他人車，建立正確駕駛觀念，才能減少交通事故發生，確保用路安全。