紐約輕奢品牌Kate Spade 全店使用視線穿透的落地窗風格視角,遊覽店內每一個房近期首度進駐南台灣，於漢神巨蛋開設全新專門店，並迎合即將來到的兔年，將品牌經典包款「sam」與白兔製作成超大型裝置藝術，預計將成為熱門拍照打卡點。店裝部分主要以品牌創辦人Kate Spade 公寓為故事主軸呈現，每個房間（區域）都有自己的風格，顏色部分則以品牌標誌性的綠色、黑色、白色奶油色調色板和粉紅色、紅色和黃色的點綴。

Kate Spade 兔年限定fluff 兔子造型人造皮草鏈包，1萬7100元。（Kate Spade 提供）

Kate Spade 兔年限定manhattan手提包，1萬5200。（Kate Spade 提供）

Kate Spade sam 糖果珠飾小號手提包，1萬7100元。（Kate Spade 提供）

另外慶祝開幕以及緊接而來的農曆兔年到來，品牌也於在高雄捷運紅線上打造kate spade New York 專屬列車，並推出兔年限定manhattan 兔子提花托特包之外，於品牌開幕即日起凡下載品牌 APP 成為會員並在巨型 sam 手提包前拍照打卡加上指定標籤上傳至個人社群，或於店內不限金額消費即能獲得高雄漢神巨蛋店限定色款的 sam 手提包造型壓克力手機支架。

Vivienne Westwood即日起至1月2日，於遠東SOGO台北復興館1樓戶外廣場開設快閃店。（Vivienne Westwood 提供）

龐克時尚品牌Vivienne Westwood則於台北遠東SOGO復興館1樓戶外廣場，以快閃名義打造Vivienne Westwood 「Star Wish City 快閃店」，承載品牌SNA以環保材料打造裝置，並於店內販售以粉色、黑色為主軸的全台獨家限量商品，如以68% 回收的破碎細條紋襯裡打造的Hazel 系列包款、小巧不失個性的Lippy系列漆皮粉口紅盒包、Smooth系列包款等，另外即日起至1月2日，任一消費即贈Vivienne Westwood限量筆記本乙本。

Vivienne Westwood Hazel 系列漆皮黑鐘擺包，2萬3000元。 （Vivienne Westwood 提供）

Vivienne Westwood Hazel 系列漆皮粉鐘擺包，1萬9500元。（Vivienne Westwood 提供）