紐約輕奢品牌Kate Spade 全店使用視線穿透的落地窗風格視角,遊覽店內每一個房近期首度進駐南台灣，於漢神巨蛋開設全新專門店，並迎合即將來到的兔年，將品牌經典包款「sam」與白兔製作成超大型裝置藝術，預計將成為熱門拍照打卡點。店裝部分主要以品牌創辦人Kate Spade 公寓為故事主軸呈現，每個房間（區域）都有自己的風格，顏色部分則以品牌標誌性的綠色、黑色、白色奶油色調色板和粉紅色、紅色和黃色的點綴。
另外慶祝開幕以及緊接而來的農曆兔年到來，品牌也於在高雄捷運紅線上打造kate spade New York 專屬列車，並推出兔年限定manhattan 兔子提花托特包之外，於品牌開幕即日起凡下載品牌 APP 成為會員並在巨型 sam 手提包前拍照打卡加上指定標籤上傳至個人社群，或於店內不限金額消費即能獲得高雄漢神巨蛋店限定色款的 sam 手提包造型壓克力手機支架。
龐克時尚品牌Vivienne Westwood則於台北遠東SOGO復興館1樓戶外廣場，以快閃名義打造Vivienne Westwood 「Star Wish City 快閃店」，承載品牌SNA以環保材料打造裝置，並於店內販售以粉色、黑色為主軸的全台獨家限量商品，如以68% 回收的破碎細條紋襯裡打造的Hazel 系列包款、小巧不失個性的Lippy系列漆皮粉口紅盒包、Smooth系列包款等，另外即日起至1月2日，任一消費即贈Vivienne Westwood限量筆記本乙本。
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