武陵驅猴隊29日正式成軍，明年元旦開始於武陵地區全區巡護。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵驅猴隊29日正式成軍，明年元旦開始於武陵地區全區巡護。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

為強化武陵地區人猴衝突防治，東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及台中市府等四機關共同聘請驅猴專職人員，武陵驅猴隊29日正式成軍，明年元旦開始於武陵地區全區巡護，同時向遊客進行宣導，減少人猴衝突發生。

武陵驅猴隊29日於武陵遊客中心前正式成軍，並由靜宜大學林良恭教授團隊為3名驅猴成員進行教育訓練，訓練內容包含熟悉猴群活動模式、獼猴驅離技巧、民眾宣導事項等，東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及保七大隊也派員至現場，為驅猴隊成員打氣鼓勵。

依據東勢林區管理處長期對武陵地區獼猴活動觀察結果，武陵地區獼猴習慣在日出後至上午11時，及日落前4小時活動，中午時段活動量較低，日落前半小時開始停滯過夜，經計算目前有8群猴群，主要以武陵賓館、桃花莊、茶莊、果園、露營區及武陵山莊等6處地點為活動熱區。

東勢林區管理處指出，依據研究結果規畫，驅猴隊在接受完整教育訓練後，自明年1月1日起，將於每日日出後半小時至上午11時，及日落前4小時，分上、下午2時段進行武陵全區巡護工作。

另外也針對6處猴群活動熱區，加強留意猴群活動狀況，如有發生猴群接近人為活動頻繁區域，將以負面制約方式驅離獼猴，同時也向遊客宣導不餵食獼猴，減少食物露白機會，如有發現違法餵食野生動物行為，將蒐證移請雪霸國家公園管理處依規定裁處，以有效降低獼猴長期以來造成的危害。

東勢林區管理處提醒民眾，武陵地區適逢賞楓季節，亦將邁入農曆春節及櫻花季節，為了維護遊憩安全品質，請民眾前往賞花、露營、登山時，遇到獼猴不挑釁、不餵食，做好個人食物管理，如有遇人猴衝突事件發生，請立即通報東勢林區管理處武陵管理站（04-25901411）、武陵農場旅客服務中心（04-25901259＃1118）、雪霸國家公園武陵管理站（04-25901316），維持良好的人猴距離，讓人與野生動物共同享有這片美好的山林。