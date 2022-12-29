南韓第二京仁高速公路今（29）日下午發生大巴與卡車相撞意外，由於事故地點發生在隔音牆隧道內，隧道立刻陷入火海，目前已知釀成5人死亡、29人受傷。

南韓第二京仁高速公路29日下午發生大巴與卡車相撞意外，事發地點的隧道陷入火海。

南韓第二京仁高速公路的隔音隧道29日下午發生大火。

南韓第二京仁高速公路的隔音牆隧道29日下午發生大火。

韓聯社報導，南韓當地時間今日下午1時49分，連接西部港口城市仁川至城南市的第二京仁高速公路發生車禍，一輛巴士與一輛卡車在果川市路段的隔音牆隧道內相撞，車禍引發大火，隧道旋即陷入火海。果川市位在首爾南方。

目前大火已造成5人死亡、29人受傷，5名死者都是在事故車內發現的，另外傷者中有3人傷勢嚴重，包括臉部燒傷，其餘26 人為輕傷，主要為吸入性嗆傷，警消警告死者人數可能再攀升。南韓警消稍早公布死者人數為6人，後續下修1人至5人。

現場畫面顯示，隧道內的火勢迅速蔓延，目測長達數百公尺的隧道路段都已被橘紅色火焰吞沒，黑灰色的厚重煙霧直竄天際，隧道內的天花板被大火融化，內部不斷降下火星。南韓警消一共出動50輛消防車、140名消防人員及直升機前往灌救，消防人員直到當地時間下午3時30分才撲滅火勢，不過厚重煙霧仍不斷從隧道內竄出來。

（持續更新）