一名女網友表示，婚後和公婆、大哥大嫂同住，婆婆一直很想抱孫子，得知她懷孕後說會把家裡最大的土地給她，若生兒子還能再拿金條，要她跟大嫂比賽，加上婆婆認為懷孕不能做家務，使喚大嫂擔起所有的家事，導致她和大嫂關係生變，大嫂被逼得崩潰，當著全家人的面爆料，「大哥硬不起來」，讓氣氛瞬間凝結。

原PO昨（28）日於論壇《Dcard》指出，婚前就知道婆婆很傳統，在婆婆的堅持下，婚後還是選擇住婆婆家，同住的還有先生的大哥及大嫂。她說大哥因輪值夜班，大嫂有自己的店面，下班回到家已11點多，雖很少有機會碰面，但和大嫂的關係不錯 。

原PO表示，婆婆很常在全家人都在家的時候問她跟大嫂，「什麼時候要讓我抱孫子？」後來她順利懷孕跟公司請假在家待產，婆婆開心地每天煮雞湯給她補身，還對她說「妳才進家門沒多久就懷孕，以後土地比較大塊的給妳，盡量生！比賽有獎勵，若生男的再給妳一兩金條。」

原PO說，婆婆的玩笑話讓大嫂對她的態度瞬間轉變，加上婆婆認為她懷孕要少碰冰水，常要求大嫂洗碗、端菜、切水果等各種家事，她心裡過意不去，拜託先生買禮物給大嫂。沒想到大嫂當場變臉罵她「假好心」，還推了她一把。

原PO說，剛好先生看到就和大嫂大吵一架，原本在房裡的大哥也衝出房門，劈頭就對著大嫂罵，「妳現在是怎樣？如果妳懷孕人家這樣推妳，妳怎麼想？小孩有問題妳生一個賠人家嗎？」大嫂也當場暴怒嗆大哥，「生個毛！你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？有本事你射進來。」

原PO表示，大嫂一席話讓氣氛瞬間凝結，讓她擔心的是，下周婆婆要出國旅行，要求大嫂天天替她煮補湯，並叮囑大嫂要天天拍照回傳，她跟婆婆說會回娘家住幾天，補湯由娘家媽媽張羅即可，但婆婆不准，她忍不住喊「真的裡外不是人。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「該吃補的是大哥吧」、「笑死！婆婆說不准回娘家就不回嗎？妳是狗是不是？這麼乖」、「只要其中一個想討好婆婆，這情況就沒救，勸妳最好改善妯娌關係，表明跟大嫂站同一陣線，不然到時大嫂一家搬出去，只剩妳跟婆婆住，看妳還有沒有好日子」、「妳給人的感覺也很討人厭」、「其實字裡行間透露妳也很享受這種婆婆的VIP對待」、「如果我是大嫂會認為妳很綠茶」。