新冠肺炎肆虐全球至今已3年，全世界開始面對確診新冠肺炎所留下的後遺症，其中頗受重視的即為病毒對神經系統的破壞，造成一系列精神方面的問題。醫師表示，臨床上，很類似思覺失調症的患者過去並無精神疾病，但在確診後數天到數周之間，就出現了極其明顯的呆僵與妄想。

台北市聯合醫院松德院區一般精神科醫師鄭勝允指出，呆僵的表現主要為沉默不說話或反覆做出沒意義的行為，是一種嚴重精神疾病常會出現的代表症狀；妄想則依個案不同，但特徵是內容都相當豐富。

鄭勝允表示，通常妄想的成形需要經年累月的累積，但這他收治的幾位個案從正常到發病，時間之短暫只能用匪夷所思來形容。目前他收治過的個案中，有的是覺得被他人監聽監視，所以把手機鏡頭用貼紙遮住（關係妄想）、有的則因未考全班第一名就覺得對不起學校的栽培（罪惡妄想）。另有個案是出現典型的宗教與誇大妄想，覺得自己確診後被「醍醐灌頂」，可以跟神明溝通。

鄭勝允表示，目前醫學期刊中對於感染新冠肺炎後導致精神病的報告並不多，但大多數也跟醫師觀察到的一樣，9成以上會以妄想為主要表現。一般認為，致病機轉為病毒入侵神經造成一連串發炎反應所致，但可怕的是，似乎在無症狀感染者身上也會出現。

他也指出，目前似乎也無此類疾病預後的相關報告，但在臨床上，上述幾位個案經過藥物治療後，都有相當不錯的改善，因此呼籲，若親朋好友有出現類似症狀，務必盡早接受治療，避免腦部受傷慢性化造成不可逆的傷害。