2012年成立的「藝起發光協會」最近因發聲明槓上女星小甜甜，導致後續被爆了不少黑料，該協會官方臉書第一時間引用聖經詩文回應，仍無法平息戰火。今(29日)媒體報導，一名教友B最近受訪質疑宋逸民的牧師資格，表示一般牧師需要念3年書才能出來當牧師，宋逸民卻只念了1年，對此，宋逸民暫無回應，不知爆料真偽。

「藝起發光」創會元老黃國倫近日接受本報專訪時透露，他和太太寇乃馨應該算是該協會第一對「被離開」的藝人夫妻，理由不方面多談，只能分享就是沒有共識，黃國倫更強調自己當初設立的是協會，為了志趣相投的人可以一起做事，並非現在所看到的教會性質，夫妻倆後來轉往大陸工作，對於「藝起發光」的轉變相當意外，也呼籲希望不要因為單一事件而污名基督信仰。

而宋逸民夫妻2年前在教會見證下按立為牧師、師母，近日因成為新聞話題人物，當時那段升格為牧師的儀式影片也被挖出，可見其他牧師拿著麥克風，情緒激動地喊出：「主啊恩告他人，在演藝圈帶出更多宋逸民、陳維齡，帶出更多宋達民、洪百榕，帶出更多榮耀祢的藝人來，願台灣演藝圈出現更多榮耀祢的基督徒」，而宋逸民閉著眼、皺著眉頭落淚痛哭，看似相當感動。

【藝起發光獻堂暨按牧典禮】 | 宋逸民陳維齡按立牧師師母

據《三立新聞網》報導，一名已經離開協會的B教友表示，一般牧師必須要有3年以上念神學院的學歷，但宋逸民只有1年，不明白為何有資格成為牧師，且真正的教會除了牧師應該還要有長老，才能互相制衡，「藝起發光」的權力分配卻是金字塔型，先是宋逸民夫妻，接著是白家綺夫妻，可見該協會除了牧師資格，結構也不符合真正的教會規則，對此，求證宋逸民和經紀人，至截稿前暫無回應。