縣長鍾東錦化身推廣大使，號召大家一起響應公益。（李京昇攝）

人安基金會連年舉辦寒士吃飽30愛心尾牙宴活動，今年因疫情及通膨危機，目前苗栗平安站經費未達4成，苗栗縣長鍾東錦29日以愛心大使之姿，帶頭推廣活動，希望更多企業及善心人士投入愛心行列，讓寒士們能在年節時有頓溫飽，感受社會溫情。

苗栗縣長鍾東錦長期關懷弱勢，12月初才將選舉補助款，捐贈給縣內31個身障弱勢社團，今年得知「第33屆寒士吃飽30」活動開跑在即，卻面臨經費不足窘境，剛上任之際立刻安排行程前往苗栗平安站響應邀約，呼籲社會大眾支持，讓每份年禮都能透過人安親送給寒士，將民眾的愛心伴寒士溫暖過年。

人安．創世．華山基金會策略聯盟舉辦的大型圍爐已有30年，因受新冠肺炎疫情影響，辦桌形式特別改變以送禮方式，為維持防疫安全，今年仍持續以親送方式辦理。苗栗縣長鍾東錦29日與議員余文忠、山城國際青年商會2023年會長曾群祐、台灣中油股份有限公司探採事業部執行長范振暉、苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞等人響應人安基金會寒士吃飽30活動。

會中，人安基金會苗栗平安站長黃連進介紹尾牙年禮夜訪送到街服務，今年年禮為寒士準備易保存、易加熱、可即食、有年味食品，內容物更加著重在營養均衡，有浦燒鯖魚、櫻花蝦米糕、人參糯米雞、滷豬蹄花、嫩骨煲、肉鬆及白菜滷，年菜600元加上紅包500元，1份總計1100元，民眾可透過線上捐款、郵局劃撥或到親自來苗栗平安站捐款，將發出270份年禮及紅包，盼社會大眾一同支持，助窮苦人過好年。

黃連進補充，今年縣府補助10萬元照顧街友寒士以外，議員余文忠捐款選票補助款7萬元、山城國際青年商會2023年會長曾群祐暨全體會友捐贈石墨烯棉被100件、台灣中油股份有限公司探採事業部補助現金10萬元，照顧寒士讓愛充滿人間。

「關懷弱勢族群，落實社會福利」是苗栗縣長鍾東錦上任後10大願景之一，他表示，今年農曆春節前將結合玉清宮、月稱光明寺與民間企業，發送600份關懷平安箱與 40萬元關懷金給邊緣戶與遭逢特殊變故家庭，而人安基金會長期協助縣府推展街友服務，歲末年終更是送出有意義的年菜、紅包，讓寒士過好年，讓大家的愛心陪伴寒士溫暖過年，希望邀請社會大眾一同支持，讓寒士感受社會溫暖與希望。