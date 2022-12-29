新馬辣Plus＋推姓名對對碰活動，符合條件可享「生食級干貝吃到飽」。（馬辣集團提供）

築間台中站前秀泰店限時推肉品9選1優惠，等同免費換一份主餐。（築間提供）

31日前至如嬌消費可免費嘗「鮮活九孔鮑魚」。（如嬌提供）

跨年夜天氣冷吱吱，不少民眾揪聚餐立刻想到嗑鍋驅寒，火鍋業者把握跨年商機，除了營業時間延長至凌晨，101附近門市也有優惠活動，包含名字對對碰爽吃海鮮，省荷包外還能邊看煙火秀；不想人擠人也可外帶指定湯底免費獲肉品。業者透露，跨年夜訂位達8成滿，整體業績成長2至3成，目前仍有些許名額供民眾預訂。

王品旗下和牛麻辣鍋「嚮辣」宣布31日加開宵夜場，將營業時間延長至元旦凌晨3點，跨完年剛好可趕升旗典禮，想在家吃鍋的民眾至明年1月2日前，凡外帶指定鍋底就送安格斯雪花牛或活菌梅花豬一份。

「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」跨年夜則營業至元旦凌晨1點，主推遠百信義A13店，號稱能邊吃鍋邊欣賞101煙火秀，業者今年提供兩方案，其中VIP可享活動限定的日本A5頂級和牛等肉品海鮮吃到飽；另31日前含２成人以上同行，其中一位姓名有「新年快樂」任一字或同音，或身分證、健保卡號含「0123」任二碼，提前預訂享「大干貝吃到飽」。

主打高CP值自助吧的「築間幸福鍋物」，數十種蔬食鍋物、飲料冰品吃到飽，其中台中站前秀泰店天天營業至凌晨4點，跨年後適合用餐暖胃，即起至明年1月5日於官方臉書按讚並分享貼文、標記三位好友，可獲肉品9選1電子兌換券。

近期於台北中山區新開幕的「如嬌花膠雞鍋物」，首推進補招牌「黃金花膠雞湯鍋」，金黃色湯頭充滿膠原蛋白，滋味鮮香，即起至31日前，到店消費即享每人頭送「鮮活九孔鮑魚」。