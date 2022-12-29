55歲台語金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，以致左腦中度萎縮，開腦又診斷出兩顆腫瘤，更曾被醫師告知「隨時可能往生」，近來眼見病情逐漸加重，她決定把握還能走的時候，到日本旅遊一個月，自在享受當地生活，沒想到今(29日)經由律師得知先前盜刷她信用卡嫌犯的證詞，既心痛又難過無語，甚至將一切歸咎於自己：「太相信人」。

詹雅雯今(29日)在臉書寫一封信給信用卡詐騙犯，她表示接到律師通知，看著曾信任的巴拉圭愛心人士，涉嫌盜刷她的信用卡，竟能在辯詞上滿口謊言，頓時心痛到難過無語，直喊：「難道這是我『太相信人』所必需付出的代價？」

對這次受到的教訓，詹雅雯坦言，自己內心很受傷，但樂觀的她轉念一想，很感激對方讓自己學習與傷心、挫折、失望共處，進而變得更加堅強，隨後詹雅雯向信用卡詐騙犯公開喊話：「你們可以詐騙、盜刷我的錢財，但是奪不走我內心堅信的愛與善良！」

貼文曝光後，粉絲們提醒她防人之心不可無：「善心付出也要謹慎，不讓少數心存歹念的人得逞」、「因果會還正義者公道，老師要好好照顧身體」、「人在做天在看，壞人一定會有報應的，祝褔妳一切平安健康」、「不想那麼多好好的旅行加油哦」、「最相信的人有時會是傷妳最重的人，雅雯老師妳太善良了！！」