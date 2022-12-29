苗栗 60歲的周先生過去從事搬運貨物的工作，退休後發現早上起床時右手大拇指和中指疼痛、腫脹又無法伸直，必須靠左手協助扳直，且過程中會出現喀喀聲，到醫院就醫檢查，證實為俗稱「板機指」的手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎。經醫師以手術治療，周先生的手指不再卡卡，順利恢復正常生活。

手指骨腹側(手掌紫色標示處)的肌腱如果過度磨擦，就會導致板機指發生。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，板機指與手指長期做重複動作且使用過量有關，因為手指骨腹側有像砝碼的結構，把肌腱固定住，當手指彎曲時，肌腱可以服貼在骨頭上滑動，若手指使用過量，就會造成屈指肌腱過度摩擦，導致產生腫脹、組織增生、發炎等症狀，因此當彎曲的手指要伸直時會出現喀喀聲，變成兩段式伸直，就像扣板機的動作。

容醫師說，剛開始症狀不嚴重時，建議可泡熱水放鬆，以及避免頻繁做重複的動作，但如果手指已經會卡住無法伸直，建議以手術治療來解決問題。手術會以約1公分的傷口，在局部麻醉下，將肌腱切開、放鬆，術後手指即可活動，是較安全有效的治療方式。

另外，目前雖有不用開刀的經皮穿刺術，是以一根針刺進皮膚，將肌腱沾黏處挑開，但因無法確認位置，容易挑錯造成肌腱損傷、刮花，就必須再經過手術重新治療，有些病人甚至被傷及血管與神經，造成手指痠麻；或是施打強效消炎針的治療方式，但多是施打類固醇，且不久後又會再復發，無法根除問題。

容志雄提到，由於有些病人是疼痛忍了很久才就醫，不僅手指卡住，肌腱都已攣縮，因此容志雄醫師建議，在手術傷口復原後，在家可進行簡單的復健動作，先泡熱水把肌腱放鬆，再慢慢把手指往前壓10秒、往後撐10秒，重複做100到200次，連續做3個禮拜就能幫助手指恢復原來的狀態。

雖然板機指是累積大量的手指重複動作才會出現的症狀，大部分發生在50歲以上的民眾，但仍有不少2、30歲的年輕人，例如：作業員，因每天上班都做同樣的動作，也容易發生板機指的問題，因此提醒民眾要多加留意。