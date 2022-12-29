上海商銀一向積極配合金管會金融政策，落實公平待客原則，以行動支持產業發展，及推展金融教育，績效卓著，深獲金管會肯定，金管會日前舉行本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮，該行共獲得「公平待客原則評核前25％績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優甲等銀行」及「走入校園與社區金融知識宣導活動第三名績優銀行」等三項大獎。

上海商銀獲三項大獎，分別由金管會主委黃天牧及銀行局局長莊琇媛頒獎，由該行彭國貴資深副總經理代表受獎。上海商銀表示，該行長期形塑公平待客原則的企業文化，員工均能將公平待客十大原則及友善金融落實於日常工作，從金融消費者的權益出發，推動公平對待所有客戶，以提升客戶對銀行的好感與信賴。

且該行為展現對公平待客原則的重視，於2022年提升「消費者保護暨公平待客委員會」的組織位階，由總經理林志宏擔任召集人，並由總行相關部門主管擔任委員會委員，同時也將公平待客業務的負責單位由通路管理部提升至總管理處。

上海商銀指出，為更有效的管理客訴案件，提升處理客訴的效率，也在2022年通過英國標準協會ISO 10002客訴管理系統的驗證，彰顯該行對於傾聽客戶聲音的重視，使該行的公平待客原則措施更加精進優化。

上海商銀強調，該行成立107年以來，始終秉持「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」的經營宗旨，積極融通產業，促進經濟成長，近幾年來支持政府推動「5＋2新創產業」，包括亞洲矽谷、生技醫療、綠能、智慧機械及國防航太等五大產業，以及新農業與循環經濟，特別是綠能與循環經濟，該行為推動ESG永續發展，加強綠能永續金融投融資，提高其成長力道與業務佔比，以落實金管會的「綠色金融行動方案3.0」。

金管會為協助消費者建立正確的消費金融與理財理債觀念，自2006年起積極走入校園與社區辦理金融教育宣導活動。上海商銀說明，該行均熱烈響應，長期投入人力及物力等資源，熱心前往全國各地校園與社區宣導金融知識，積極履行企業社會責任，辦理的成效於同業間經常名列前茅，每年均獲得金管會頒發感謝狀或獎狀肯定。