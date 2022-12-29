近日由財團法人泛美國際文教基金會、臺北市松山社區大學、文道慈善基金會聯合舉辦了「松山之春」寒冬送暖活動。本次活動旨在關懷弱勢合併社大教學成果展活動，今年特別選在耶誕節前一天進行，希望弱勢家庭也能有聖誕趴，一起“敲響平安鐘”快樂享受歡樂的節慶氣氛。

財團法人泛美國際文教基金會董事長、全球城市形象大使選拔賽創始人張如君博士近年來積極投身終身教育，承辦松山社區大學多項活動。本次活動摸彩品由她一個人全都包，均是她號召愛心企業人士捐贈，在短短不到一個月的時間內，許多熱心贊助企業支援，募集到所有摸彩物資。藝人和家馨將個人復出的主持處女秀獻給這場公益活動，並捐出所有活動主持酬勞，作為愛心表現。他的兒子何柏廷今年參賽全球城市小姐（先生）選拔賽，榮獲“城市先生”冠軍。

張如君博士、 邱浚彥先生、 韓婕榆小姐一起獻上愛心。(松山社區大學提供)

藝人和家馨與張如君博士，和家馨將個人復出的主持處女秀獻給這場公益活動，並捐出所有活動主持酬勞。(松山社區大學提供)

值得一提的是，法喬醫美診所總院長邱浚彥醫師多年來一直以現金贊助、健康服務、禮品支援等方式，支援張如君舉辦的公益活動，一直都有參與支持松山社區大學各項活動，關懷銀髮一族和弱勢群體。為現場支持本次公益活動，法喬醫美診所總院長邱浚彥醫師及沐華國際美容股份有限公司院長韓婕榆，從高雄遠道趕來參加活動，讓張如君及社區大學校長劉熒瑰深表感謝與感動。

法喬醫美診所總院長邱浚彥醫師從2020年至2022年，他都是大賽指定美容雕塑講師，為選手的美麗健康提供積極建議。這次公益活動他為通過張如君為弱勢群體帶來了精心準備的慰問物資和愛心禮品，並送上暖暖心意和絲絲敬意。

松山區長游竹萍、校長劉熒瑰、總經理陳樹人。(松山社區大學提供)

左起：陳樹人先生、陳佳芬女士、游竹萍區長（後:邱浚彥 先生）、詹媽媽、張如君博士、 蘇文玉女士、陳之苓女士、劉熒瑰校長、陳永昌里長。(松山社區大學提供)

邱浚彥表示，每個人都是自己健康的第一責任人，我們要在銀髮群體和弱勢群體推廣健康生活理念，還要經常舉辦活動分享健康知識，這樣的活動舉辦多了，參與的愛心企業和人士都多了，就特別有意義，特別有動力。

“松山之春”寒冬送暖活動，營造“尊老、敬老、愛老”的良好社會氛圍，弘揚中華民族尊老敬老愛老的傳統美德，共創更健康、更快樂的生活。參與活動的愛心代表叮囑他們要注意身體健康，保重身體，引導他們養成良好的生活習慣和健康的生活方式。這些溫馨的話語，貼心的問候，讓老人們倍感溫暖。

左起：楊銘信 先生、詹媽媽、施秉佑先生、張如君博士、曾憲群先生、何國泓先生。(松山社區大學提供)

本次活動得到臺北市松山區公所、臺北市立中崙高級中學、臺北市私立育達高級中等學校、臺北市政府警察局松山分局、臺北市松山區健康服務中心 、松山區33裡辦公室、博仁綜合醫院、Hi-Q中華海洋生技、Juno詹媽媽(華人姻緣網)、中華影視藝能交流發展協會、恩納國際基金會、野果創意有限公司等單位協辦支援。

公益贊助單位包括:法喬醫美診所、群寶基因科技有限公司、臺灣面膜館股份有限公司、泰孟企業股份有限公司、裕柬工程有限公司、鼎豐國際網路有限公司、沐華國際美容股份有限公司、國際獅子會300A1區臺北市新復興獅子會、大潤發中侖店等企業。