蘇花路廊估計將出現大量車潮，熱點將有員警疏導交通勤務。（新城警分局提供）

元旦連假即將到來，到花蓮跨年、迎曙光人潮不少，公路總局預估3天假期蘇花路廊總車流量超過7萬輛次，花蓮縣警察局新城分局針對轄管蘇花路廊、中橫公路，以及進入花蓮市區七星潭景點等地，規劃18處交通疏導崗哨，請民眾配合執勤員警疏導，小心駕駛、減速慢行。

元旦3天假期本週末登場，預估明天就會出現南下旅遊車潮。新城警分局表示，轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場等地都是熱門旅遊景點，假日會湧入大量遊客，台9線、台8線和台14甲線也是交通要道，警方將於12月31日至明年1月2日的3天連假期間，針對這些風景遊憩區、易壅塞路段，規畫交通疏導崗哨。

警方提醒，元旦連假期間，台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德段）針對21噸以上大貨車有交通管制，12月31日清晨5時至下午5時、明年1月1日上午7時至下午1時及明年1月2日中午12時至晚間6時，禁止21噸以上大貨車雙向通行，禁行時段同步開放一般遊覽車及市區客運行駛蘇花改路肩，以紓解尖峰時段車流。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊將於12月30日起出現南下車流，連假第一天的12月31日南下交通量預估1萬5700輛次為最大量，假期後段則以北返車流為主，明年1月2日收假間將出現北上車流高峰，當天北上全日交通量預估1萬4500輛次。

為提高行車效率，公路總局藉號誌進行蘇花路廊車流管理，以縮短車流壅塞時段，也建議多搭乘大眾運輸工具，避開車潮。並提醒開車民眾，進入蘇花路廊隧道內收聽警廣，掌握即時路況，24小時路況查詢電話：03-9962683。