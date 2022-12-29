雲林地檢署選後持續偵辦賄選案，針對台西鄉民代表會主席選舉，本月27日搜索代表會主席參選人林男、數名鄉代，並通知林男、鄉代共13人到案說明，訊後認為林男涉犯《公職人員選舉罷免法》第100條第1項的賄賂罪嫌重大，向法院聲押未獲准，29日表示將研擬是否抗告。

雲林地檢署表示，經查，林男以每票現金10萬元的對價，向代表會內有投票權的代表賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。

案經專案小組多日蒐證，為進一步查悉相關事證，27日陸續通知林男、鄉民代表及證人到案說明及接受檢察官訊問，釐清賄選案情後，林男經檢察官聲請羈押，其餘代表、證人則請回。

地檢署指出，檢察官向雲林地方法院聲請羈押林男遭駁回，將研擬是否提出抗告。

地檢署強調，雲林縣議會正、副議長，以及鄉、鎮、市民代表會正、副主席選舉已於本月25日結束，但查賄小組仍將全力積極查察相關賄選，對於行、收賄者必將嚴查究辦，亦將秉持立法寬嚴並濟原則，對於自首或自白犯罪者，予以適當處置，以正選風。