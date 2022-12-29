民進黨敗選報告日前出爐，內容點名前新竹市長林智堅的論文抄襲案未能及時止血是敗因之一；林智堅隨後也在臉書發文表示，該報告唯獨點名他個人，但未能在桃園市長一役拿下勝利，他責無旁貸。對此，國民黨前台北市議員羅智強則向林智堅「道歉」，表示因為自己當時參選桃園市長，結果卻「害了他」。

羅智強今（29）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》解釋，林智堅很早就有想選桃園市長的念頭，但當時因為被前市長鄭文燦撥了冷水，才乖乖地回到新竹，提出「大新竹合併計畫」，結果提出之後，被大家認為機關算盡、因人設事，最後破局。

羅智強接著說，就在「竹竹併」不成、林智堅惶然之時，自己宣布參選桃園市長，並且一路打到民調第一名，除讓林看到了參選的曙光，也幫他拆掉了「不管藍綠，選桃園市長絕對不能空降」的障礙。但沒想到，林智堅順利被提名後，「金玉其外，敗絮其中」。

羅智強指出，本來林智堅在新竹沒什麼媒體關注度，他在新竹的施政爭議也上不了檯面，沒人看得到他。結果林智堅到了桃園後，「立刻什麼荒唐事都出來了」，大家也發現了他被蔡英文包裝過的真面目。羅智強直言，朽木不可雕，朽木若要為官，就還是「把自己藏得好、藏得深」，才不會出事情。