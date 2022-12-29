許多家長都希望孩子能健康長大。婦產科醫師蘇怡寧分享，一位媽媽剛生下孩子，就發現孩子疑似有單邊聽損，讓媽媽情緒崩潰，不理解究竟是哪做錯才這樣。對此，蘇怡寧坦言，針對這樣的問題，他只有老話一句「不要情勒自己！你從來就沒有多做或少做什麼。」引起網友熱烈討論。

蘇怡寧昨在臉書粉專上分享一張對話截圖，一位媽媽私訊說，她在今年12月剛生下了一個寶寶，檢測發現孩子聽力單側未過，複檢也一樣，讓這位媽媽崩潰直呼「我問過我自己上百次，我到底少做了什麼？或者我是不是沒做什麼，才導致這樣的結果？」但除了在哭泣，她不知道自己還能做啥。

蘇怡寧表示，聽損的問題，仍舊只有一句老話可說「你最不需要的就是情緒勒索你自己，你從來就沒有多做了什麼或是少做了什麼。」且聽力檢測未過不代表完全聽不到，聽力有損一般是代表對某個音頻的鑑別力不佳，￼要注意追蹤矯正，以免影響到語言學習。

蘇怡寧指出，現在很多人的視力都不好，幾乎都有戴眼鏡矯正，難道媽媽也要因為孩子的視力沒有1.2就怪自己嗎？這其實很沒必要，若連自己都不肯放過自己，那才是最可悲的，世界從不完美，人生也是，所以不要冀望完美。

貼文引起網友討論，不少網友替那位媽媽加油，並坦言發生這樣的事情，理智上都知道應該放過自己，但真的很難，就像知道哭沒有用，但眼淚就是一直落下來。「很能理解。道理都懂可是眼淚就是控制不住一直掉」、「了解這位媽媽的心情，想當初我也在月子中心為了我女兒聽測沒過流了不少眼淚。」