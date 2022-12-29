生小孩也能比賽真傻眼！近日一位人妻表示，婆婆在吃飯都會問她跟大嫂，哪時候要生孫子給她抱，還說比賽有獎勵，「生男生還會給1兩金條」，之後人妻先懷孕，大嫂態度開始大轉變，甚至還爆嗆大哥，搞得她裡外不是人。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，她婚前就知道婆婆很傳統，而她嫁進去後和老公的大哥跟大嫂相敬如賓，「大哥因為日夜輪班的關係很少看到他，大嫂自己有開店晚上都11點多才回來，婆婆很常在大家都吃飯的時候問我們2個，什麼時候要生孫子給她抱，我只能笑笑的說順其自然。」

之後原PO意外懷孕，就跟公司請假在家待產，婆婆也變超熱心，天天煮雞湯給她喝，原PO說，「原本跟大嫂關係很好，但我懷孕後感覺大嫂態度開始轉變。」婆婆開玩笑說，「進這個家沒多久就懷孕，以後土地分比較大塊給你」，要她跟大嫂盡量生，比賽贏的有賞，「生男生還會給1兩金條當獎勵。」

原PO傻眼，沒想到這也能比，「從那之後大嫂覺得家庭地位受到威脅，沒有給我好臉色過，最近天氣冷婆婆說我懷孕少碰冰水，要大嫂去洗碗，她表現的更是不情願，私下更是抱怨懷孕有什麼了不起，又不是斷手斷腳要人服侍。」而家庭聚餐，婆婆更是一直使喚大嫂端菜、切水果。

原PO因為過意不去，還請老公買小禮物送大嫂，不料，大嫂罵她是假好心，還推了她一把。原PO說，老公看見後，還跟大嫂吵起來。大哥看到後也說，這樣推孕婦出事怎麼賠。大嫂爆走，「生個毛，你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？有本事你X進來，」

最後，公公叫全家人坐下來吃飯，原PO嘆，「我們全家都不說話，大嫂邊流淚邊吃，這真的是我人生吃過感覺時間好漫長的一次晚餐。」而婆婆下周要出國玩，要大嫂煮湯還要拍照回傳，原PO表示，「我說不用要回娘家住幾天，叫我媽煮就好～但婆婆不准，現在真的裡外不是人。」

此文曝光後，網友紛紛留言「感覺妳大嫂怨念很深，可以的話搬出去吧比較自由」、「笑死你婆婆說不準回娘家就不回，這麼乖」、「八點檔很需要妳家的題材」、「你感覺也很討厭」、「大嫂嗆得好，我要看到血流成河」。