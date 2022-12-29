南投縣第2選區立委補選明年3月4日投票，國民黨規畫明年1月8日台北市立委補選後徵召參選人，近日將展開滾動式民調。有意爭取國民黨徵召的現任南投縣議員游顥，今也在臉書宣傳自明天起至下周五止，應是民調時間，籲縣民相挺。

游顥受訪表示，宣傳的民調時間是他經合理推估最寬的期限，一則提醒支持者注意，懇請全力分享與支持，相關資訊也提供地方關心立委補選的縣民參考。

只不過國民黨內盛傳，黨中央不排除徵召甫卸任的前縣長林明溱回鍋參選。游顥表示，到目前為止，黨中央告知的民調對象僅有他與縣議員宋懷琳、林明溱之子林儒彬3人。游說，不管最後誰出線，最重要是要幫國民黨守住這席立委。

南投縣地方藍營人士則表示，林明溱為推林儒彬接棒參選南投縣立委補選，已經公開宣布不會在競選該席立委，若最後強渡關山，也只是要幫林儒彬接棒再多拖1年可以準備，將有政治誠信問題。

此外，該人士也說，林明溱雖有高知名度優勢，但目前仍有案件被調查中，若黨強勢徵召，稍一不慎恐重演去年台中市第二選區立委補選困境，林不一定能守下該席立委席次。