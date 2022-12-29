周四公布的數據顯示，由於國內需求足以彌補出口下降的影響，推升了製造業的成長，讓俄羅斯製造業繼續處於擴張，其中「就業創造」出現近21年最快速度的增加。

標普全球製造業PMI在12月來到53.0，略低於11月的53.2，但是仍處於50榮枯線之上的擴張狀態。而11月的讀數也是自2017年1月以來的最高點。

標普全球說，較高的產出水準、新訂單的增加，以及新客戶的獲得都有助於該讀數維持在高檔。產出的成長雖然較11月的弱了一些，但仍在2020年8月以來的次高水準。

新出口訂單的萎縮，影響整體銷售表現；此多可歸因於，由於西方制裁行動的影響，外國客戶的需求開始減少。

西方制裁措施以及大量公司遷出俄羅斯，也造成物流的延遲和材料的短缺。

標普全球表示：「12月隨著供應商表現進一步惡化，俄羅斯製造商的供應鏈交貨時間持續出現延遲」。

此外，俄羅斯總統普丁在10月宣布動員30萬儲備軍人，將投入對烏克蘭的軍事行動。此也影響到製造業人力的動能。

但是調查顯示，從那時開始，俄羅斯顯現了韌性；由於對客戶需求增加的希望，12月的「產出預期」出現增強，來到自2019年3月以來的新高水準。