外貿協會2023年度記者會，分享今年各項業務成果與2023年業務重點方針。受通膨及升息壓力、疫情、俄烏戰爭等多重不確定因素挑戰，加上2022下半年終端需求減弱，供應鏈庫存調整壓力加劇，全球經貿面臨下行風險，並可能持續至2023年。貿協為協助企業面對外界挑戰，2023年將加強拓銷力度，重返實體拓銷，虛實活動雙軌並重，除帶領企業分散市場外，也將擴大邀請買主來台採購，並推動趨勢產業發展及協助企業精準數位行銷，積極協助業者提升外銷競爭力，推升出口動能。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，明年將全面重啟實體會展活動，預估實體會展市場將回復到疫情前的八成水準，而貿協營運狀況，今年仍受疫情影響，有小幅虧損，但期待明年恢復會展動能後，可望帶動營收會有大幅改善，並有機會追求損益兩平。

為分散市場，布局韌性供應鏈，貿協一方面強化成熟市場拓銷，一方面爭取新興市場商機，並擴大邀請逾千名買主來台採購洽談，與我國企業面對面交流。

黃志芳提到將以多元市場、全球拓銷，鎖定四大重點、三大潛力市場，為美國、中東歐、日本、新南向之四大重點地區，以及中東、非洲、中南美洲之三大潛力市場。

美國政策指導，希望製造業回流的大趨勢下，美國南部逐步形成新的製造業中心，結合墨西哥邊境產能，美國政策也鼓勵人才、資金往南方移動，美國南方將會形成新的科技產業聚落，台積電(2330)也到亞利桑那投資，新建半導體工廠，並有許多台灣供應鏈也會隨同前往美國，一個新的台灣產業聚落也會在美國南方形成。貿協掌握美國產業南移新趨勢，2023年將設立德州達拉斯辦事處，並籌組「美國商機開發旗艦團 」，深入德州及亞利桑那州，與當地業者建立科技強鏈結，鞏固台灣作為美國韌性供應鏈夥伴的角色。

日本方面，台灣科技產業實力經過這一二十年的努力，現今已可以跟日本產業做深度合作，可望會是日本最佳夥伴，貿協也決定把台灣形象展拓至日本東京，舉辦第一次日本台灣形象展，將邀請台灣最優秀的企業赴日展現台灣優質形象，深度促進台日貿易合作關係。

新南向一直是台灣政府重點，也會持續辦理推廣活動，2023年台灣形象展實體展以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，將重回泰國、馬來西亞及印度，主軸鎖定智慧產業、綠色環保、AIOT等各國需求之產業，協助台商加速打入亞太產業供應鏈。

中東歐是歐洲製造業重要的後花園，近年來也匯集投資潮流。

而潛力市場，貿協抓準中東願景商機，看準沙烏地阿拉伯《2030願景計畫》商機，貿協於2023年將辦理利雅德台灣貿易中心開幕儀式，並與利雅德商工會簽署MOU；此外，也將籌組「中東旗艦貿訪團」，帶領業者赴沙國及土耳其參訪當地龍頭企業，宣傳台灣產業實力。

黃志芳表示，土耳其、沙烏地是中東前兩大經濟體，沙烏地又是重要產油國之一，該政府亦積極推動國家政策，充滿商機。而土耳其也受其國家百年計畫利多，貿協旗艦訪問團也會拓展到土耳其爭取商機。三大潛力市場都分別有它的特性，中南美洲更受天然資源豐富且人口紅利，非洲人口紅利也是未來前景獲全球重視。