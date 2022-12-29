北京在放棄清零防疫政策後，其國內疫情失控，新冠病毒感染者激增，醫療量能不堪負荷，急重症病床短缺，醫院和殯儀館外大排長龍，加上與疫情相關的資訊欠缺且不透明，引發國際社會擔心該國可能出現新變種病毒，一旦擴散出來，可能將全球打回3年前疫情剛爆發時的原點，因此有越來越多已經打開國門的國家已經宣布或正在考慮對來自中國的旅客實施新的檢疫政策，以下為整理報告：

●已宣布對中國旅客收緊防疫規定的國家：美國、印度、日本、義大利、台灣。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）周三宣布自美東時間1月5日凌晨0時1分起，來自中港澳2歲以上的旅客，不分國籍或新冠疫苗接種情況，一律必須出示搭機前2日內的新冠陰性檢測證明。此外，美國CDC並建議美國人應該重新考慮前往中國、香港與澳門的行程。

印度衛生部長宣布來自中國、日本、韓國、香港與泰國的旅客必須出示新冠病毒陰性檢測報告。來自這些國家的旅客如果出現染疫症狀或檢測為陽性確診，則入境必須隔離。

日本政府要求來自中國的旅客入境時出示新冠病毒陰性檢測證明，檢測為陽性者必須隔離7天，這項針對中國的新境管措施將於12月30日午夜起生效。此外，日本也將自30日起限制中港澳直飛航班，與香港直航的北海道新千歲、福岡和沖繩那霸機場等三座機場將配合停飛，引發香港政府不滿，並要求撤銷從香港機場起飛的班機只能在日方指定的4個機場降落的規定。

義大利政府周三宣布已下令為所有從中國入境的旅客進行新冠病毒檢測與病毒基因定序。米蘭的主要機場Malpens已經開始對來自北京與上海的旅客進行檢測，發現陽性率竟超過一半。義大利衛生部長Orazio Schillaci表示，這項措施旨在監測與發現可能的變種病毒，對保護義大利民眾而言至關重要。

台灣的中央流行疫情指揮中心宣布，所有從中國直飛和搭航抵達金門馬祖的旅客，都必須在抵達時接受PCR檢測，這項政策於明年元旦起生效。

●考慮對中國實施入境檢疫規定的國家：英國、韓國、澳洲、菲律賓

《每日電訊報》（the Telegraph）報導，英國考慮對來自中國的入境者實施新冠防疫限制，包括強制進行病毒檢測。英國交通部、內政部以及衛生與社會照護部的官員將於周四決定是否加入美國和義大利的行列。

澳洲總理Anthony Albanese周三表示，澳洲目前沒有改變對來自中國旅客的入境規定，但政府會繼續監測相關情況。現在我們也仍在持續監測新冠病毒在澳洲與世界各地造成的影響。

菲律賓交通部長Jaime Bautista周三表示，該國會「非常謹慎」，可能對來自中國的旅客實施病毒檢測等措施，但不會完全禁止來自中國的旅客入境。

韓國防疫部門日前表示韓方正在密切關注中國的疫情發展和是否出現新的變種病毒，「我們正在評估進一步採取行動的必要性」。