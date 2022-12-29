關西國小29日在第25屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，第2任投手蔡翰菖臨危授命繳出5局僅被敲1安、無失分好投，打擊部分自己也有3安「猛打賞」，助隊以2比0擊敗台中上楓A，奪下高年級組隊史首冠。

關西先發投手林柏璁僅投1局手就出現不舒服，2局起由蔡翰菖接替登板，他用49球投5局，投出3次三振、1觸身球保送，僅被敲1支安打、無失分，他在攻守兩端都有亮眼表現，成為球隊致勝大功臣。

過去關西數次參與諸羅山盃最佳成績僅16強，能夠一舉奪冠，關西總教練紀諺廷指出，軟式棒球比的是誰能夠沈得住氣，在少了2名主力球員的情況下，本來設定目標能夠晉級8強、改寫球隊紀錄就好，完全沒想過能夠奪冠，「從8強起這幾場比賽都不好打，主要是小朋友能夠沉住氣，接替登板的蔡翰菖能夠封鎖住對手。」

在投手丘上表現亮眼，蔡翰菖在冠軍戰更是一掃前役吞2K的低潮，單場3安「猛打賞」，心態立刻做出調整也讓他終於不再哭泣，被問到為何落淚，蔡翰菖有些不好意思的說：「因為過去很少被三振，4強賽被三振2次，得失心太重了所以哭了。」

除了蔡翰菖外，紀諺廷也提到黃亞慶、涂宥靖、羅詠騰都是投手重要戰力，相信這次在諸羅山盃奪冠對未來軟式聯賽會更有信心。 蔡翰菖也說，拿到生涯首個全國性盃賽冠軍十分開心，自己最欣賞的是樂天桃猿陳晨威，「因為他速度快、打擊很好。」