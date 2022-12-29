五光社區發展協會總幹事徐鳳英說，他們都是利用自然農法種植，種植的成果提供給關懷據點的長輩及弱勢家庭食用，長輩也不時會來栽種、付出心力。（潘虹恩攝）

五光社區發展協會總幹事徐鳳英指出，這塊地早期是片荒地，更有蛇、老鼠等生物出入，後和地主租用土地，才打造成「快樂農場」，成為社區的後花園。（潘虹恩攝）

台中市烏日區五光社區發展協會利用社區土地打造共食農園，並用多彩磁磚拼貼出農村風景與趣味街道家具，在地企業家也投入專業和資源協助社區發展，成功經驗日前獲得衛生福利部「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」城市夥伴獎。

五光社區發展協會總幹事徐鳳英指出，這塊地早期是片荒地，雜草長得和人一樣高，更有蛇、老鼠等生物出入，令當地民眾都不敢靠近，於是和地主租用土地，打造成「快樂農場」，成為社區的後花園。

徐鳳英說，他們種植的蔬菜水果有保留這塊地原生的品種，平時的作物包含地瓜葉、絲瓜、百香果及番茄等，都是利用自然農法種植，種植的成果提供給關懷據點的長輩及弱勢家庭食用，長輩也不時會來栽種、付出心力。另，社區也和五光國小合作推廣食農教育，五光國小全校師生都會一同來栽種。

徐鳳英說，平時社區長輩們可以在友善土地的共食農園栽種蔬果，並舉辦農村童玩體驗活動，讓社區居民感受農村風光，同時也成立不老劇團「五張犁歌舞劇團」、大鼓陣頭，凝聚社區向心力，也創造許多歡樂；此外，在地磁磚企業也用心投入社區營造，打造友善巷弄，讓社區空間充滿創意的馬賽克藝術家具。

台中市政府文化局指出，烏日區五光社區保有純樸的農村生活樣貌，且具有良好的環境與動能，藉由推動共食農園及結合企業資源，發展成為「老有所用的食農體驗學習基地」，居民不僅可在社區的口袋公園話家常，社區的共食有機菜園也化身長輩的開心農場。