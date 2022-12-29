HOKA Arahi 6女款主打色天藍城堡藍，男款主打色活力橘城堡藍，4580元。（HOKA提供）

近期跑步賽事一場接一場，運動品牌看好民眾想追求更優秀的成績，紛推機能性升級鞋款。ASICS彈力系列跑鞋推出全新成員SUPERBLAST，標榜輕量回彈，還提供跑者試跑。HOKA則專為低足弓跑者打造Arahi 6鞋款，維持高度柔軟舒適，新色上市也寓意新年有表現。

ASICS全新SUPERBLAST與NOVABLAST採用相同蹦床設計鞋底凹槽，搭配流線感立體中底造型，全新升級超厚中底，採用最輕、最回彈的FF BLAST TURBO與FF BLAST＋雙層科技中底，打造輕盈與充滿活力的回彈腳感，並保有舒適度和保護性，降低衝擊。該款主打色以灰色針織布網結合俏皮橙色中底，鞋底另以淺綠色點綴更顯活潑，同時推粉嫩配色。ASICS預告將在2023 ASICS RELAY接力賽事(1／14-1／15)中，開放跑者試跑，並於明年2月1日起至2月28日在台北旗艦店提供免費48小時租借服務。

據外部調查，台灣跑者低足弓比例高達54％，HOKA針對低足弓及扁平足跑者推出的支撐型跑鞋Arahi 6，採J- Frame專利動態導引大底，搭配Meta-Rocker弧形鞋底設計，可撐起足部內側，同步引導跑者踏出自然穩定步態，防止足部過度內旋；Arahi 6也號稱打破支撐型跑鞋沉重、偏硬印象，以透氣機能網布鞋面，搭配輕量柔軟的全掌壓縮中底及帶狀橡膠大底配置，達成穩定支撐、輕巧舒適的平衡。新色於2023年1月6日起上市，男女共款黑、黑／白，男款包含迷霧灰／黑、活力橘／城堡藍，女款配色迷霧灰／銀、天藍／城堡藍。