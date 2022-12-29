台北市第3選區（中山、北松山）立委補選倒數10天，無黨籍候選人蕭赫麟今早找上2名對手下辯論戰帖，國民黨王鴻薇已簽名，民進黨吳怡農卻不願簽名。吳表示，不管是蕭赫麟或王鴻薇，大家在不提出具體主張時，不斷要求辯論，這恐怕會淪為選舉操作。

吳怡農下午接受媒體聯訪表示，早上與蕭赫麟互動讓他滿感慨，他花了一點時間看選舉公報，到現在不太確定蕭具體主張跟政見，特別是蕭對於自己的主張、政見有什麼不同意的地方、想要批評的地方，畢竟辯論是針對他們願景有不同想法來討論。

吳怡農說，不管是蕭赫麟或王鴻薇，大家在不提出具體主張時，不斷要求辯論，這恐怕會淪為選舉操作，可以想像一場所謂的辯論會是什麼樣子，針對議題沒辦法好好討論，針對他的主張政見沒有具體評論，反而會持續口水謾罵抹黑，這樣的辯論對公共政策、公共事務有什麼價值？希望大家一起來思考。

吳怡農也說，今天早上的互動也讓他想到一件事情，蕭不斷提到希望公平競爭，其中一位候選人在選舉過程中缺乏曝光、能見度，這也是為什麼這次自己堅持乾淨選舉，不掛看板、不插旗幟，除了環保意義，更重要的是希望未來特別是年輕人參選都能夠降低門檻。

吳怡農指出，希望未來候選人在更公平的情況下一起競爭，也期待未來台北市開始，選舉文化可以不斷提升，讓大家都覺得在公平情況下一起競爭，也會免除像今天早上的狀況，大家也不需要做這種動作。

至於不參加辯論，恐會被外界視為怯戰，是否擔心多說多錯或是自己口才無法應付？吳怡農強調，完全不擔心這部分，參選第一天就跟社會大眾、選民明確報告，除了正向、乾淨選舉的承諾外，未來問政及參選主軸，圍繞國家安全、提升經濟競爭力、更加國際化。

吳怡農說，他提出的每項政見，從國防事務改革、兵役事務改革、消防人員人力補充、下一代外語教育、程式語言學習機會、松機遷移等，都是非常具體的主張，而且每一個政見都提出可行的實施方式，在他眼中，這是最不怯戰、最負責任的態度。