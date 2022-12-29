深冬彰化的田野，波斯菊、向日葵等，綻放成一片花海，放眼繽紛，美如仙境，鹿港鎮公所將於1月8日在鹿港南勢社區，舉辦「百花迎春控窯趣」在農地上親手搭窯、一起享受美味食材的樂趣。
鹿港鎮長許志宏表示，公所今年規劃的「百花迎春控窯趣」活動，特地選在本鎮南勢社區舉辦，佔地約7公頃的農地，分為四個花海主題區：有大波斯菊、向日葵、百日草花、油菜花田等，氣候合宜讓花海景觀相當繽紛，非常適合前來觀賞打卡。
當天並安排有傳統的控窯活動，值得安排一家大小戶外走走，除了賞百花、控窯享美食，還安排親子DIY等活動，採網路報名，詳情請洽：鹿港鎮長許志宏或鹿港鎮文化所粉絲團。另外還有加碼打卡送好禮，「百花齊放打卡我最讚．美照評比送好禮活動開跑」。
在彰化縣二林鎮，香田國小的生態田，最近波斯菊也盛開了，太陽花穿插其中，形成一幅美麗花海，元旦新年假期，歡迎大家來二林旅遊吃美食，順便拍照打卡。
香田國小校長鄭培華表示，今年在二期稻作收割之後，撒下波斯菊與太陽花種子，經過1個多月，最近花朵盛開，欣欣向榮，形成獨特的花海，非常浪漫，值得新年元旦假期，前往拍照合影留念。往年學校都會在花海盛放時節舉辦大型控窯活動，今年適逢學校60周年校慶，種植波斯菊太陽花，除了祝福學校生日快樂，師生也一起在生態田合影留念，為即將到來的2022年，開啟希望的祝福。
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