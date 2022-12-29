高雄市岡山區國道1號第2交流道28日晚間在岡山文化中心舉辦第1次公聽會，邀請鄰近工區的地主參加，公聽會主辦單位交通部高速公路局指出，對於地主關心徵收確切範圍，高公局將在農曆節過後到場鑑界設界樁，明確的徵收範圍將以界樁為準。

高公局在會中指出，第二交流道開闢盡量使用國有土地為主，但因為道路線型及既有範圍拓寬，仍會使用到私人土地，初步估算私人土地約需徵收4.67公頃，但其中的3.14公頃為台糖土地；公有土地將辦理撥用，私人土地則採協議價購辦理，協議不成才走徵收程序。第二交流道工程預計在2028年完工。

會中許多民眾關心確切的徵收範圍，部分民宅之後也要面臨拆遷的問題，對此高公局說，確切的徵收範圍從圖面上難以呈現，必須現場鑑界為主，農曆年過後會陸續釘界樁，屆時徵收範圍會更明確。

另有民眾承租國有地，房屋後續恐遭拆卻未收到開會通知；也有民眾認為，交流道設計應該要多考量大莊里民眾進出社區的安全性。以及車流全部匯入嘉新東路，將讓原本就容易塞車的嘉新、聖森路口塞車情況更嚴重；而高速公路路幅不足導致塞車的問題，也可能在增設交流道後更加嚴重。

對於民眾提出的意見，高公局說，將會以書面完整回覆，後續還會再辦理第2次公聽會，屆時徵收範圍也將會更明確，並將民眾意見納入研究。

民進黨立委邱志偉表示，國1的第二交流道在他經過多年的爭取，在去年終於獲得行政院核定可行性研究，今年國發會也已經審議通過綜合規畫，未來第二交流道開通後，將會大幅改善岡山交流道的塞車情形。