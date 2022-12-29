合庫金(5880)旗下合作金庫銀行深化客戶服務，攜手信用合作社，借重信用合作社長期在地方耕耘與在地居民建立之信任情感，擴大推廣信託業務的範疇。本次合作採取轉介模式，除對信用合作社的客戶介紹安養信託外，並透過中華民國信用合作社聯合社安排，由合庫定期對各信合社同仁辦理信託教育訓練，加強信託觀念的推展。

此次與合庫簽訂業務合作協議書之信用合作社有台北五信、基隆一信、淡水一信、宜蘭信用、桃園信用、新竹一信、台中二信、彰化五信、鹿港信用、嘉義三信、花蓮二信、澎湖一信及澎湖二信共13家信用合作社，範圍涵蓋全台及離島澎湖等地區。本次的合作期望透過在地深耕，強化民眾信託觀念，使信託能夠更貼近民眾需求，並累積創新信託服務的能量。

合庫金今年前11月累計稅後淨利189億，累計每股盈餘（EPS）1.31元。在主要子公司部分，合庫銀行今年前11月累計淨利 172.58億，超車去年同期的172.44億元，合庫銀也成為各子公司中營運表現最突出者。

合庫銀行曾榮獲金管會第1期信託業推動信託2.0計畫評鑑「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」，是唯一榮獲四大獎項之金融機構，並分別於第9屆、第11屆奪得素有金融界「奧斯卡」大獎雅譽的台灣傑出金融業務菁業獎-「最佳信託金融獎」及「最佳個人信託金融獎」。

此外，合庫亦打造「信託2.0」雙引擎，以「家庭福利信託」達到家庭成員間的照顧支持，搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，將長照機構納入信託生態圈，並且做為銀行信託服務與長照業者溝通橋樑，以信託財產進行自動付款流程，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。