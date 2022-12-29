以二頭身、紅色頭盔、橄欖球為經典識別，1969年台灣第一隻企業公仔「大同寶寶」面世。承載著品牌形象與精神，大同寶寶從第一代「閉眼沉思」到現在「張眼看準目標」，一路伴隨台灣人成長，見證了台灣社會變遷，也參與了無數台灣家庭的記憶。時至今日，大同寶寶跨世代進化，以經典外型打造全球首創人偶造型AI智慧音箱於2022年末誕生，通過Google認證並配有360度全向音效喇叭，內建google語音助理讓大同寶寶化身聰明管家，智慧家電與生活資訊大小事，聲控生活便利自由。

大同寶寶智慧音箱自12月20日晚上8點於嘖嘖平台上架，24小時內贊助金額突破200萬，現正熱烈募資中。

「大同寶寶智慧音箱」由大同(2371)擁有豐富聲學工程技術團隊耗時多年開發而成。採用1.2寸(53公釐)全音效喇叭並結合獨家T-Boost的雙渦輪低音喇叭，增加低音頻率讓聲音層次更加立體、音場更加廣闊逼真，360度全向音效喇叭，音樂傳遞無死角，全方位音質一致。多聲道串聯技術可全室同時播放，走到哪聽到哪，更創造環繞式音效提升臨場感；支援四大音樂主流平台Spotify、KKbox、Apple Music、YouTube Music，音樂聆聽無窒礙。

「大同寶寶智慧音箱」通過Google認證，內建Google 語音助理出個聲即可為你解決生活大小事，舉凡查詢天氣、交通路線、查詢店家、播放串流音樂、預約鬧鐘提醒、聲控家中家電、外國詞彙翻譯、朗讀故事、Podcast節目等，也可透過大同寶寶智慧音箱聲控家中智慧家電落實動口不動手的便利生活。使用Type-C接孔，解決目前市面上智慧音箱一體不可拆的接電設計使用不便的問題，更有穩定供電之意;另更貼心的隱藏小設計在於開關鍵、音量調節、藍芽鍵、播放鍵及麥克風收音開關特別設計於大同寶寶腳部黑鞋區域，完整功能之餘不影響大同寶寶經典造型。

「大同寶寶智慧音箱」於嘖嘖募資平台上架，超早鳥單入75折價3580、雙入73折價6960，即日起至2023/1/13止熱烈募資中，預計2023/2月出貨。