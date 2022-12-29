跨年不想人擠人，又想欣賞煙火美景，北市觀傳局表示，喜歡視野遼闊、欣賞空中與河面倒影的民眾，首推北市河濱公園，包括彩虹、美堤河濱公園，及觀山、迎風河濱公園等，不想在市民廣場人擠人，則建議可到幾米月亮公車、四四南村、景勤1號公園、內湖運動公園等地欣賞拍照。

北市觀傳局29日公布101煙火第一排地圖，喜歡視野遼闊、欣賞空中與河面倒影相互輝映的民眾，首推台北市河濱公園，包括基隆河右岸彩虹、美堤河濱公園，及左岸的觀山、迎風河濱公園等，河濱公園場地開闊，可揪好友攜帶野餐墊席地而坐，歡樂迎接新年。

觀傳局也說，若想遠離塵囂，則推薦台北市周邊親山步道，可遠眺101煙火，還可俯瞰台北市夜景，只要搭捷運或公車就能很輕易到達山腳下，如象山、虎山、劍潭山及福州山等，親山步道坡度大多平緩好走，約步行20至60分鐘就可抵達觀景平台或攻頂，居高飽覽台北盆地夜景。

觀傳局提醒，因夜間步道光線較為不足，民眾上下山時要注意安全，下山時一併將垃圾帶走，減少對大自然的衝擊，而想要近距離觀賞煙火，又不想在市民廣場人擠人的民眾，建議可到幾米月亮公車、四四南村、景勤1號公園、內湖運動公園等地，拍攝獨特風格的跨年煙火美照。