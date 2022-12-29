張書偉和勇兔今年8月分手，9月還共同發布分手聲明，結束2年情，退回朋友關係。今一同出席羽球教練廖勛威（阿廖師）和藝人周宜霈（大牙）夫妻發起「大牙夫妻憂敗羽球盃」，大方合體受訪。

2人當初因戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》擦出愛火，還以結婚為前提交往，今張書偉說交往這2年已經很了解彼此，相處想法有落差，真的走不下去就不要勉強；勇兔也說2人幾乎是同時覺得感情無法繼續，加上疫情關係、各自忙碌，所以坐下來深聊，才有這個決定，雙方的家長也尊重彼此決定。

2人都坦承剛分手後，仍需要適應回到一個人的時間，彼此都投入工作，努力向前走，而放在彼此家的衣物，2人笑說有幫忙彼此打包。分手後當初一起養的一貓一狗，張書偉帶走貓咪，勇兔則帶回狗兒子，2人還是會交流毛孩的事情，一起打羽球，在公司見到面也不尷尬，張書偉：「因為我們認識夠久了，包含在一起的時間，認識了六、七年。」 勇兔：「當最熟悉的朋友也很好。」有復合機會？2人都認為當朋友也很好。

勇兔被問及有沒有追求者，她表示目前沒有，因為拍戲沒有時間去參加朋友聚會，身邊的朋友不是有女友就已結婚；張書偉還在一旁推薦：「內湖比較多科技新貴啦。」勇兔笑說：「我們好到互相介紹男女朋友。」

而張書偉如火如荼軋民視8點檔，陷入教會風波的吳東諺、小甜甜都在同個劇組，被問拍戲氣氛，張書偉說沒有特別關心，但進棚拍攝大家都很專業。