苗栗頭份一名男子今（29）清晨開車載孩子上學後，返程途中疑似因過彎超車失控，整輛車不斷旋轉，連續擦撞3輛車，車子停下後隨即爆炸燒成火團。

苗栗頭份一名男子今（29）清晨開車載孩子上學後，返程途中疑因過彎超車失控，整輛車不斷旋轉，連續擦撞3輛車，車子停下後隨即爆炸燒成火團，整輛車成廢鐵，所幸男子當下被甩飛出車外，造成身體多處撕裂傷，無生命危險，驚悚事發影片曝光。

影片中，黎男駕駛的自小客車在路上水平旋轉多圈後，黎男則隨即噴飛出車外，車體也冒出陣陣白煙並爆炸竄出熊熊大火，整輛車頓時被火團包住，所幸黎男摔出車外，造成左大腿變形、四枝、腰部、頭部多處撕裂傷，送醫救治無生命危險，整起車禍共造成4部車輛發生碰撞。

27歲的黎姓男子29日清晨由造橋住處載送孩子赴頭份市上課，回程獨自駕車由北往南方向行經頭份市台13線濫坑里路段，行經彎道時不知何故車輛失控先擦撞同向一部紅色轎車，再連續擦撞對向2部轎車，4車撞擊掉落大量汽車碎片，黎某汽車停在路中央後，不久就起火燃燒，整部車燒成一團廢鐵。

黎某疑因未繫安全帶，整個人飛出車外受重傷，另有2部汽車駕駛也受到輕傷，消防隊救護車趕扺現場後將黎某等3名傷者送往頭份市為恭醫院救治，黎某左大腿變型、四肢、腰部多處擦傷及右眉、下巴、左後腦勺撕裂傷。確實肇事原因正由警方調查中。