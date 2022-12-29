最近天氣越來越冷，最近兩周的溫差又很大，不少人容易出現疲倦感。中醫師余雅雯提到，天冷溫差大，容易使身體感到倦怠，就是所謂的「溫差型疲勞」，會出現全身乏力、頭痛、頭暈失眠等症狀，可以試著熱敷氣海、關元、腎俞、命門4穴位，讓身體逐漸暖起來。

中醫師余雅雯在臉書粉專提到，近兩周溫差太大，導致身體自律神經失調，也就是「溫差性疲勞」，讓人容易感到疲倦、懶洋洋、沒動力，甚至是全身乏力、頭痛、頭暈失眠，遇到主訴倦怠的病人，她會先確認是否有其他疾病，例如甲狀腺低下、血糖不穩、更年期、憂鬱症等，經治療後能改善疲勞感。

余雅雯指出，如果並非上述疾病，大部分就是氣血循環不良、缺乏運動、食慾不佳，造成脾肺氣虛或腎虛血虛，建議民眾多到戶外曬太陽、活動，但有些人較懶惰，她就會準備「中藥暖貼」，敷貼在患者下腹、下丹田及腰區，此處有氣海、關元、腎俞、命門4穴位，熱敷能啟發人體陽氣，宛如人體自帶的小暖爐。

除了靠熱敷穴位暖身外，營養師高敏敏也曾提到，老薑、辣椒、黑胡椒、薑黃、大蒜、韭菜、熱紅茶、濃度70%以上的可可、肉桂等食物，可以幫助提高代謝力，使身體變暖和，此外她也提醒，若喝酒精、濃咖啡等暖身，反而容易使手腳冰冷，千萬別拿來當驅寒的飲品。