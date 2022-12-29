義務役延長至1年正式拍板，新制將在2024年實施。不過桃園市議員牛煦庭認為，真正影響戰力的關鍵是志願役才對，政府應把重點拉回改善志願役待遇，並改善國軍形象，才能確實解決問題。

牛煦庭今（29）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，過去很長一段時間，台灣都是朝向募兵制方向前進，現在突然要義務役男當回1年的兵，過去幾年的戰術安排，國防部人力調度、資源調度等全都大轉彎，「現在大家講兵凶戰危，因為國安壓力要延長義務役期限，還有時間搞這些東西嗎？」

「年輕人面對最大的問題是住房的問題！」牛煦庭坦言，自己身為年輕人，雖然現今志願役待遇不佳，但就算從月薪3萬5千元一次調漲到5萬5千元，對於年輕人的誘因也不算大，因為年輕人面對的最大問題其實是住房議題，而國防部有許多閒置土地，是否能以準備軍宅的方式，提供志願役長期宿舍，甚至只要服役長達一個期限，就給予軍宅，解決年輕人的居住問題。

牛煦庭提到，志願役長久接受作戰訓練，可能是很厲害的士兵，但重點是退伍後的轉換跑道，是否能從巡山員、清潔隊等國家公務體系分出部分員額，優先任用退伍軍人，並給予民間誘因，聘用退伍軍人、協助轉職等給予減稅優惠，就能解決生涯規劃的問題。

「我們社會一天到晚嘲笑軍人，怎麼可能大家會覺得當兵是有尊嚴、有光榮感的事情呢？」牛煦庭說，政府應想辦法改善國軍形象，如以軍法等方式對軍人進行限制，讓軍人變得更為嚴謹，人民自然也會對軍人改觀，並給予應有的敬意。

牛煦庭強調，若能花時間解決以上幾點問題，台灣就可以逐漸走向全募兵制，不只能把缺額補滿，該有的戰力也會有，還不會影響一般義務役，「是不是就有機會維持4個月，甚至慢慢以後不用當兵！」