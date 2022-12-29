國立台東專科學校資訊管理科師生團隊運用智慧科技融入原住民文化及產業行銷，參加全球SDGs創意企畫競賽創意行銷組，在7國共259組的激烈競爭中脫穎而出，進入前20強，隨後又從優選決賽隊伍從中嶄露頭角，獲得第4名佳績。

台東專科學校表示，這次參賽由林國豪老師及李秉恒老師共同指導，以「原文書」為主題，將原住民文旅透過日常熟悉的通訊軟體系統中Chatbot虛實整合方式，在7國共259組中脫穎而出，進入前20強優選決賽，拿下第4名。