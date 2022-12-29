俄軍周四早展開新一波飛彈攻擊，包括首都基輔在內，好幾座大城市都傳出震耳欲聾的爆炸聲。當局說，這些爆炸聲源自防空系統擊落來襲的飛彈。

據《衛報》（The Guardian）和BBC新聞網29日報導，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）臉書上貼文說，有超過120枚飛彈分幾波來襲，基輔、日托米爾（Zhytomyr）和敖德薩（Odesa）等地都能聽到空襲警報聲，俄方似乎針對人口聚集區和民間設施發動攻擊。

而敖德薩和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）都已宣布停電，以將能源基礎設施可能的損害降到最低。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）說，在當地傳出爆炸聲後，包括1名14歲的女孩在內，至少有3人送醫。另一方面，敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）說，烏克蘭受到大規模飛彈攻擊。而烏克蘭空軍則說，俄羅斯從四面八方發射空基和海基巡弋飛彈。此外，俄軍還動用了一些自殺無人機。