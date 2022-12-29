台南台鋼獵鷹上周主場周響應台南市立醫院與明輝慈善基金會捐贈年菜公益活動，兩日投進幾顆外線即送出相同份數年菜，以及球員限量拍立得販售數量，總計送出59份年菜，29日胡凱翔履行先前因在賽事中向對手做出污辱性手勢，球團追加處分罰款的2萬元，將此款項轉向做公益，再捐出10桌年菜。

每年農曆春節前夕，台南市立醫院與明輝基金會年年舉行愛心關懷活動，為弱勢家庭送上一份暖心的祝福，只要每捐一份或一桌，明輝基金會就讓愛多一份(或桌)，把溫暖傳遞下去，協助弱勢家庭與獨居長者，準備年菜過好年。

此次除了更警惕自己的過失，並同時回饋社會，胡凱翔表示，「每到過年都會回家吃團圓飯，但對許多弱勢家庭來說，吃團圓飯可能都是奢求，這一塊是滿值得去關注跟重視的，感謝市立醫院與明輝慈善基金會推出這項活動，期盼社會每個角落都充滿陽光與溫暖。」

此外，過年前胡凱翔還會與台南市立醫院實際走訪台南偏鄉，包含南化區、左鎮區、楠西區、玉井區、龍崎區、大內區，集結獵鷹及民眾的愛，將愛心年菜送往弱勢家庭手中，讓他們也能擁有一頓豐盛的年夜飯。