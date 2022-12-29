美國聯準會鷹派升息之下，導致2022年市場震盪劇烈，也讓2023年的投資環境備受考驗。中國信託投信29日指出，看見了投資人的需求與痛點，將於2023年1月9日首發推出國內首檔結合ESG及金融主題的多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」，瞄準金融股債「2高1低」（高耐震、高勝率以及低估值）優勢。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，根據統計，2023年經濟步入衰退期機率高達七成，在經濟充滿挑戰的環境，受惠於升息以及擁有強健的資本水的金融業，更具備抵禦能力，而金融股債「2高1低」也已浮現。「高耐震」指的是2022年股債大盤均表現不佳，張勝原指出，金融業受惠淨利差放寬，獲利表現穩健。美國S&P500的再保險產業指數逆勢上漲25％，而銀行證券類股亦好於大盤指數表現，由此可見，金融股具有優異的耐震度。張勝原表示，觀察過去四次升息週期，當利率到達頂峰後的1年及2年，ESG金融收益多重資產策略獲得雙位數報酬機率高達九成，而1994及2018年的升息循環後2年，報酬甚至達20％以上，目前升息已步入尾聲，換言之，現在是布局金融多重資產的好時機，在未來一至兩年獲得正報酬機率也相對高。

儘管全球金融股是少數2022年還能得到正報酬的類股，但目前估值仍低於10年平均線，而金融投等債債信用利差也高於10年平均值，張勝原指出，不論是股市本益比或是投等債信用利差，都具有一定的吸引能力，強勁反彈的動能機率高。