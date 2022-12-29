總統蔡英文日前拍板義務役役期延長至1年，引發各界熱烈討論，不少受影響的役男怨聲連連。就有網友好奇詢問：「當兵什麼時候覺得最硬？」釣出一票退役的老學長分享軍中辛苦事，許多人都認為「下基地」的時光最難熬。

「看一堆新聞在說以後一年兵，課程都很硬，兵會被操得不要不要的」。原PO在PTT八卦板發文詢問當過兵的網友，究竟覺得當兵的哪個階段最硬、最辛苦，原PO發問：「是高裝檢？還是全副武裝大行軍？」

貼文曝光後，讓老學長回想起那段辛苦的過往，紛紛留言回應，「寒流來半夜起床站夜哨」、「挖水溝挖到吐」、「外島沒有熱水時，我0度洗過冷水澡」、「大便超硬」、「中午餓到X北然後發現炒青菜裡面都是沙子」、「清油水分離槽最硬沒有之一」、「站哨要交接的下個弟兄給我裝死，真想鋼盔直接給他敲下去」。

其中，不少人都點名「下基地」是最艱辛的時刻，「肯定下基地啊，日夜顛倒半夜集合跳炮操」、「下基地，打聯勇」、「下基地睡帳篷、野戰澡堂，有夠87」、「下基地真的累」、「下基地搬一堆東西，凌晨火車站打鐵皮到中午」、「移防+基地，每天累到癱」。