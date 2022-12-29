兔年最萌新年伴手禮之一的「HARIBO哈瑞寶Q軟糖熊好運組」，於今年特別推出「台灣限定版」，外包裝以經典小熊軟糖作設計，喜氣紅底盒身放上繽紛可愛的軟糖圖案加上開運紅色提把相當搶眼，買新品也有機會抽Nintendo Switch OLED版主機（黑白款）乙台，為春節聚會增添樂趣。

「哈瑞寶Q軟糖熊好運組」內含象徵六六大順的6包最受歡迎品項，包括「哈瑞寶金熊Q軟糖100g」2包及「哈瑞寶快樂可樂風味Q軟糖100g」、「哈瑞寶葡萄風味Q軟糖100g」、「哈瑞寶鈕扣Q軟糖–水果風味45g」、「哈瑞寶鈕扣Q軟糖–爆酸水果風味45g」各1包。另藏有趣的福袋機制，全台僅有2000盒中有機會獲得超萌的「熊好運鑰匙圈」乙個，鑰匙圈共有4款顏色，每款顏色代表不同的吉祥運勢寓意，橘色=健康、紅色=愛情、綠色=事業及學業、黃色=財運。

其餘好運組中則會有一張「熊好玩遊戲卡」，遊戲卡有機會對中Nintendo Switch OLED版主機（黑白款）乙台，共有3位名額，即起各大通路都有販售。